Forças Armadas recusaram convite de Bolsonaro para reunião com embaixadores

A polêmica reunião de Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores no Palácio da Alvorada, na última segunda-feira (18), segue repercutindo em Brasília. De acordo com a colunista Carla Araújo, do site UOL, as Forças Armadas foram chamadas para o evento, mas todos os convidados recusaram.

O general Marco Antônio Freire Gomes, do Exército; o almirante-de-esquadra Almir Ganier Santos, da Marinha; e o tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Jnior, da Aeronáutica, foram convidados para a reunião. Todos, porém, recusaram porque as Forças Armadas não querem estar ligadas ao discurso do presidente Bolsonaro.

A colunista aponta que o trio admite que Bolsonaro usou a imagem dos militares para dar chancela em suas acusações contra o sistema eleitoral, mas a orientação é manter distância das questões políticas neste momento.

A repercussão negativa da reunião com embaixadores, principalmente em outros países, foi destacada pelos representantes das Forças Armadas. Ao UOL, em sigilo, um deles disse que “não quer participar deste vexame”.