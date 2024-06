Forças Armadas do Brasil estudam permitir alistamento de mulheres

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 11:31 Para compartilhar:

O Exército Brasileiro estuda permitir o alistamento de mulheres acima de 18 anos. Diferentemente do caso dos homens, o alistamento das mulheres teria que ser voluntário. Os comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica estão estudando a medida, a pedido do ministro da Defesa, José Múcio.

+ Chegada de Mendonça no TSE deve favorecer bolsonarismo, avaliam congressistas

A ideia é baseada no modelo utilizado pelo Chile, mas ainda está em estágio embrionário no Brasil e depende de vários fatores e providências.

Uma pergunta básica é quanto tempo e quantos recursos serão necessários para criar alojamentos femininos nos quartéis, que são essencialmente masculinos.

No Chile, 20% do total de alistados são mulheres. Hoje, as três Forças Armadas brasileiras já têm mulheres em seus contingentes, inclusive no oficialato, mas o alistamento militar ainda é exclusivamente para homens e obrigatório.