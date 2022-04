Forças Armadas aprovam compra de 35 mil comprimidos de viagra, diz jornal

As Forças Armadas aprovaram a compra de mais de 35 mil unidades de viagra, medicamento utilizado no tratamento contra a disfunção erétil. A informação foi obtida pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) e publicada no jornal O Globo.

Conforme dados do Portal da Transparência e do Painel de Preços do governo federal, oito pregões foram feitos entre 2020 e 2021 e seguem válidos neste ano. Os medicamentos são destinados para Marinha, Exército e Aeronáutica.

O remédio é identificado por seu princípio ativo, Sildenafila, nas dosagens de 25 mg e 50 mg. O maior volume é destinado à Marinha (28.320 comprimidos); o Exército recebe 5 mil; a Aeronáutica, 2 mil.

O deputado Elias Vaz cobrou explicações sobre os editais de compra ao Ministério da Defesa. Em resposta, a Marinha alega que as licitações “visam ao tratamento de pacientes com Hipertensão Arterial Pulmonar”. A doença é rara e faz com que a pressão arterial nos pulmões seja mais alta.

