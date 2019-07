Força-tarefa retira material acumulado durante 20 anos por moradora de Salto (SP)

Há três dias, uma força-tarefa montada pela prefeitura retira lixo e material inservível acumulado durante 20 anos na própria casa por uma moradora, em Salto, interior de São Paulo. A remoção começou após o marido da acumuladora colocar parte do material na calçada do imóvel, no bairro Três Marias. Até a tarde desta quarta-feira, 24, tinham sido retirados seis caminhões – algo em torno de 30 toneladas de material.

De acordo com o aposentado Benedito Togni, de 82 anos, sua esposa, uma idosa de 77 anos, começou a recolher material e levar para casa depois que a mãe dela faleceu, no final da década de 1990. Ela passou a recolher diariamente roupas, objetos, papéis e pedaços de madeira que acreditava terem algum valor. Com o passar dos anos, todas as partes da casa ficaram lotadas.

A situação chegou a um ponto em que Benedito foi obrigado a quebrar o muro para entrar em casa, pois o portão não abria devido ao acúmulo de lixo. Na segunda, a força-tarefa formada pela Defesa Civil, Guarda Municipal e secretarias do Meio Ambiente e Ação Social obteve autorização do proprietário para fazer a retirada. O material está sendo encaminhado para reciclagem ou deposição em aterro sanitário.

O trabalho não tem prazo para ser encerrado. A prefeitura informou que a idosa é atendida regularmente pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps II), devido ao transtorno, classificado como uma doença mental. Conforme o município, o Departamento de Zoonoses já havia feito visitas para orientar a mulher sobre o risco de acumular materiais que poderiam abrigar animais peçonhentos e o mosquito da dengue, além de tornar a moradia insalubre. Após o fim da remoção do lixo, agentes da Secretaria da Saúde e da Ação Social acompanharão o caso periodicamente.