Força-tarefa entre Brasil e Venezuela deve liberar fluxo de mercadorias

São Paulo, 21 – Uma delegação de funcionários do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Agricultura e Pecuária viajou a Caracas, capital da Venezuela, entre os últimos dias 17 e 19 para tratar do fluxo de produtos de origem animal e vegetal na fronteira entre os dois países.

Segundo a Agricultura, em nota, os dois países acertaram a criação de uma força-tarefa nos próximos dias com inspeções conjuntas em Boa Vista para liberar mercadorias que se encontram em trânsito terrestre para a Venezuela.

Além disso, as autoridades destacaram a importância de reativar mecanismos de entendimento bilateral em temas comerciais, como a Comissão de Administração do Acordo de Complementação Econômica, e de uma mesa de trabalho sobre assuntos sanitários e fitossanitários.

