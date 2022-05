Força em casa e aproveitamento em clássicos: veja o que observar no Corinthians contra o São Paulo Timão tem a maior média de público do Brasil e busca 1ª vitória no ano em clássicos

O Corinthians volta a campo neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o São Paulo, que não perde há nove jogos. Para o jogo, Vítor Pereira não poderá contar com Fagner, que segue em recuperação de uma entorse no tornozelo direito e não foi relacionado.





Embalado e em sinergia com a torcida, o Timão defende não apenas a liderança do Brasileirão, como um longo tabu contra o Tricolor do Morumbi. Diante disto, o LANCE! listou quatro pontos importantes para o torcedor ficar de olho no Majestoso.

Tabu na Neo Química Arena

O Corinthians, desde que o seu estádio foi inaugurado em 2014, jamais foi derrotado para o São Paulo em Itaquera. Até aqui, são 15 jogos entre os rivais, com 10 vitórias para o clube alvinegro, e cinco empates. Vivendo bom momento na temporada, o Timão acredita na manutenção desse importante tabu.

Força da Fiel

O Corinthians tem, até o momento, a maior média de torcida no Brasil, com 32.303 por partida. Para o duelo deste domingo, os corintianos marcarão presença na Neo Química, tendo em vista que restam poucos ingressos para o clássico, disponíveis apenas no setor Oeste Business. O recorde de público no ano foi na vitória por 2 a 0 contra o Boca Juniors. Naquela ocasião, a Arena recebeu 44.313 torcedores, com renda de R$ 4.611.628,25.

Aproveitamento como mandante com Vítor Pereira

Desde a chegada de Vítor Pereira, o Timão tem tido excelentes resultados dentro de casa. Até o momento, a equipe está invicta na Neo Química Arena e, após o Majestoso, terá dois jogos em Itaquera, contra o Always Ready pela Libertadores e América-MG no Brasileirão. Com o treinador português, o Corinthians soma seis vitórias e um empate em seus domínios, com 15 gols marcados e um sofrido.

Desempenho em clássicos na temporada

O Corinthians busca sua primeira vitória em clássicos no ano. Nos cinco clássicos que disputou na temporada, saiu derrotado em todas as ocasiões. Ainda com Sylvinho, o Timão perdeu por 2 a 1 no único clássico disputado na Neo Química Arena. Já com Vítor Pereira, a equipe perdeu duas vezes para São Paulo e Palmeiras. O clube alvinegro não perdia cinco clássicos consecutivos desde 1959.

