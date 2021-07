‘Força de expressão’, diz Antonia Fontenelle ao negar xenofobia em crítica a DJ Ivis

Após utilizar o termo “paraíbas” de forma pejorativa para falar de DJ Ivis, Antonia Fontenelle declarou nas redes sociais que não houve xenofobia em sua fala. Ela comentava sobre o caso do músico agredindo a ex-mulher Pamella Holanda, e revelou que o termo usado foi “força de expressão”.

“Paraíba é força de expressão. Quem faz paraibada, como por exemplo bater em mulher, esses machos escrotos que ganham uns trocados e acham que pode tudo. Essa é a mais uma prova de que vocês da máfia digital, são do mal, ignorando um fato tão importante e repugnante como uma mulher ser agredida. A casa de vocês também vai cair anotem”, escreveu.

Antonia compartilhou um vídeo alegando ser alvo de “máfia digital”. “A gente quer dizer que esse bando de desocupado da máfia digital, que não tem nada o que fazer, se juntaram para me acusar de xenofobia. De novo? Não cola. Já tentaram me acusar de xenofobia. Não cola não porque eu falei ‘esses paraíbas que começam a ganhar um pouco de dinheiro, acham que podem tudo’. Paraíba eu me refiro a quem faz paraibada, pode ser sulista, nordestino, pode ser ele o que for. Se fizer paraibada, é uma força de expressão dizer que ‘esse paraíba fez paraibada'”, continuou.

“Vocês acham o quê? Que eu não tava esperando represália? Que eu abri a boca pra falar o quanto vocês são do mal, o quanto vocês fazem um desserviço, o quanto que vocês fazem é crime de tentar cancelar pessoas e acusar pessoas do que não fez. Comigo não, viu. A casa de vocês ainda vai cair porque eu não desisti, não. Ou vocês aprendem a trabalhar ou vocês aprendem a serem gente. Querem ganhar dinheiro? vão trabalhar decentemente, mas não vão fazer isso com as pessoas porque não vai ser possível. Não vai. As pessoas abriram os olhos em relação a vocês, é o que eu espeço. Agora, me acusar de xenofóbica? ah, procurem outra, procurem outra porque essa quem tentou já se fod**”, acrescentou.

Por fim, Antonia disse que é fácil tirar o foco de algo para apontar os erros do outro. “Essa é mais uma prova do quanto vocês são do mal, né? Tentar inverter o jogo. Abafar uma violência barbara daquela de um cara que bate em uma mulher na frente a um bebê, na frente de pessoas que não estão nem aí e que deixa ela apanhar. Seja lá qual for o motivo, homem não tem que bater em mulher. Aí, vocês tentam inverter e usar uma força de expressão minha pra me acusar de xenofobia. Olha o quanto vocês são do mal. É uma milícia do mal. É uma milícia virtual. As autoridades já estão de olho em vocês, podem apostar. Comigo não, violão. Eu não vou arregar para vocês. Eu não tenho medo de vocês.” Até Juliette Freire, ex-BBB, comentou a fala de Antonia nas redes sociais.

Veja a declaração de Antonia:

