Rio – Líder do Campeonato Brasileiro, semifinalista da Libertadores e dono da maior média de público do Brasil, o Flamengo bateu seu recorde em arrecadação com a bilheteria nos últimos anos. Em 26 jogos como mandante, Rubro-Negro arrecadou R$ 56.105.570,50 em ingressos vendidos, com ticket médio de R$ 43.

Em 2017, o Flamengo chegou a arrecadar R$ 55.111.251,00, com ticket médio de R$ 61. Naquela temporada, a equipe chegou a final da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, mas acabou amargando o vice-campeonato. Veja a lista:

2019: R$ 53.295.135

2018: R$ 39.988.237

2017: R$ 55.111.251

2016: R$ 32.070.717

2015: R$ 36.268.008

2014: R$ 37.684.060

2013: R$ 43.979.717,50

Dono de nove dos 10 melhores públicos do futebol brasileiro em 2019, o Flamengo está próximo de bater recorde de bilheteria entre todas as equipes nos últimos anos. Em levantamento feito pelo ‘Globoesporte.com’, o Palmeiras e Corinthians lideram o ranking. Confira:

R$ 79.550.151 (Palmeiras 2018)

R$ 69.420.683 (Corinthians 2015)

R$ 66.635.443 (Palmeiras 2015)

R$ 63.330.826 (Corinthians 2017)

R$ 61.429.014 (Palmeiras 2017)

R$ 59.593.915 (Palmeiras 2016)

R$ 59.304.872 (Corinthians 2018)

R$ 58.526.006 (Corinthians 2016)