Força Aérea intercepta avião com 500 kg de drogas no Amazonas

Um avião com aproximadamente 500 kg de drogas (maconha e haxixe) foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB), no domingo, 2, no Amazonas. De acordo com a FAB, a aeronave entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro vinda do Peru.

Conforme as autoridades, o avião, modelo EMB-810 Seneca, matrícula PT-RFU, foi detectado pelos radares do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) ao ingressar no espaço aéreo nacional.

“Imediatamente, a FAB acionou seus meios aéreos para interceptação. Para a ação, foram empregadas aeronaves A-29 Super Tucano, E-99 e H-60 Black Hawk, além do uso de plataformas orbitais (satélites) para obtenção de informações de inteligência”, informou a FAB.

Os agentes realizaram os procedimentos previstos para averiguação e mudança de rota. Na sequência, as autoridades ordenaram o pouso obrigatório. Os pilotos da aeronave realizaram um pouso forçado em uma pista de terra, a cerca de 80 quilômetros de Manaus (AM), colidindo com algumas árvores.

Após a aterrissagem, os pilotos incendiaram a aeronave e fugiram do local. A Polícia Federal avalia que aproximadamente 500 kg de drogas foram incinerados junto aos destroços do avião.