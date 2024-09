Força Aérea Húngara recebe primeiro C-390 Millennium, da Embraer

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2024 - 9:07 Para compartilhar:

A Embraer informou que entregou nesta quinta-feira, 5, a primeira aeronave multimissão C-390 Millennium para a Força Aérea Húngara. A aeronave será a primeira do mundo equipada com uma Unidade de Terapia Intensiva roll-on/roll-off para realizar missões humanitárias e Missões de Evacuação Médica.

Segundo a fabricante brasileira, o C-390 húngaro é totalmente adequado com os requisitos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), não apenas em termos de hardware, mas também em sua aviônica e de comunicações.

“A aeronave atende plenamente aos requisitos das Forças de Defesa Húngaras, sendo capaz de realizar diferentes tipos de missões militares e civis, incluindo Evacuação Médica, Apoio Humanitário, Busca e Salvamento, Transporte de Carga e Tropas, Lançamento Aéreo de Carga de Precisão, Operações de Paraquedistas e Reabastecimento Ar-Ar (AAR)”, destaca a empresa.