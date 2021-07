#ForaTite ganha força, lágrimas de Neymar e Lodi crucificado: veja todos os assuntos da final da Copa América Seleção da Argentina volta a conquistar um torneio após 28 anos de jejum

No Rio de Janeiro, ‘Maracanazo’ argentino. A Seleção Brasileira foi derrotada após erro fatal de Renan Lodi e conclusão magistral de Di María. Com o revés para a principal rival do Brasil, a internet foi tomada por uma enxurrada de reações e memes. Entre os principais assuntos, torcedores pedem a demissão de Tite e enaltecem Neymar. O lateral-esquerdo envolvido no tento argentino também marcou negativamente a web neste sábado.

FORA TITE

​

Apesar de apenas cinco derrotas no comando da Seleção Brasileira, Tite é visto como culpado para a queda do futebol apresentado pelo grupo. Diante do revés, brasileiros voltaram a com a campanha #foraTite, movimento que vem marcando sua passagem como treinador canarinho.

O torcedor brasileiro esperando o Tite ser demitido depois da derrota de hoje pra Argentina.#ForaTite plmds pic.twitter.com/xoNjaRldCG — (@GianneAlmeida03) July 11, 2021

Calma rapaziada, daqui a pouco a CBF faz um amistoso contra Honduras pra gente golear e o Tite ter mais respaldo! #ForaTite pic.twitter.com/sOD3kqgzIV — ÚNICO PENTA É O BRASILZÃO! (@spfcspfc11) July 11, 2021

Se o Brasil continuar assim nem criem expectativa para o hexa ‍♀️ #ForaTite pic.twitter.com/zbz18XMWGg — Yohana Allves (@yohanaallves) July 11, 2021

LÁGRIMAS DE NEYMAR

Neymar foi um dos principais personagens do Brasil em campo. Apesar de baixa efetividade em tentativas, o camisa 10 foi de longe o que mais se esforçou dentro do setor ofensivo brasileiro. Nas redes, torcedores valorizaram o esforço do craque e sofreram juntos com as lágrimas do jogador.

Estamos com você Neymar ❤

O choro de um gigante ❤ pic.twitter.com/woCNzs72wO — Memesneymar (@memesneymar) July 11, 2021

O choro de quem carrega a seleção brasileira nas costas sozinho… Levanta a cabeça, Neymar você e craque!!! pic.twitter.com/wNxrU65wpr — Futebol e algo + (@AlgoFut) July 11, 2021

Neymar chora após o jogo, estava fazendo teatro. Neymar sorri ao lado de um amigo, ele cagou para o jogo… Não entendo esse ódio que alguns brasileiros têm pelo Neymar. https://t.co/Ogyd3EUkzJ — Thiago Franklin (@_thiagofranklin) July 11, 2021

Essa é uma das melhores sequências de foto que eu já vi na minha vida, inestimável Neymar & Leo Messi pic.twitter.com/gMq9x9bi8D — Math (@mathgoldy) July 11, 2021

RENAN LODI CRUCIFICADO

A noite deste sábado certamente ficará marcada no imaginário de Renan Lodi por bastante tempo. O lateral-esquerdo foi autor do erro crucial que custou o único gol do jogo. Ainda no primeiro tempo, Lodi não acertou a bola ao tentar cortar um lançamento a Di María, que saiu cara a cara com Éderson e o encobriu com categoria. Na web, brasileiros detonaram o lateral e afirmaram sentir saudades de Marcelo, titular na última Copa do Mundo.

Fernandinho Renan Lodi Ex-poodle fazendo na Seleção… pic.twitter.com/ncxYRa0A1l — InstaCoritiba (@InstaCoritiba) July 11, 2021

Guilherme Arana é umas 2.500 vezes melhor que o Renan Lodi Filipe Luís nem se fala — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ ᕤ (@centraldanacao) July 11, 2021

O Renan Lodi foi banco do Hermoso a temporada inteira justamente por isso aí. Ataca como uma Ferrari e defende como um fusquinha. Simeone falou que já passou da hora dele evoluir nesse aspecto. — Edu (@goldorayo) July 11, 2021

Vou ter que falar uma parada aqui… Marcelo é melhor que Alex Sandro e Renan Lodi juntos pic.twitter.com/cc4lv9I8fW — Papos ᵀᴹ (@paposfut) July 11, 2021

renan lodi inimigo do povo brasileiro — Ogj (@gjsccp) July 11, 2021

