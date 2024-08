Foragido do 8 de Janeiro tenta vender Porsche e diz comer lixo nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2024 - 15:59 Para compartilhar:

O empresário Esdras Jônatas dos Santos, investigado por financiar e organizar os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, está morando em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, depois de fugir do País com sua ex-esposa, Kathy Le Thin Thanh My dos Santos, e tenta vender um Porsche avaliado em R$ 400 mil para se sustentar no exterior.

Ainda neste ano, o brasileiro declarou que precisava comer lixo para sobreviver. Esdras e Kathy possuem mandados de prisão em aberto, estão com as contas bancárias bloqueadas, os passaportes cancelados e proibidos de usar as redes sociais. As informações são do “UOL”.

Em seu perfil no Instagram, Esdras, mesmo proibido de utilizar as redes sociais, anunciou que tentou vender uma Porsche Cayenne avaliada em R$ 400 mil pela metade do preço em uma concessionária de Belo Horizonte (MG). O veículo está registrado no nome de Kathy.

O automóvel foi confiscado pela PF (Polícia Federal) em abril deste ano e está no pátio da corporação em Belo Horizonte. Esdras se diz vítima de “perseguição política” por conta da apreensão do carro. “O André do Rap, traficante (foragido), é solto. O helicóptero dele (é liberado), e um empresário que trabalhava, pagava impostos, (a PF) prende o Porsche dele”, declarou.

Esdras alega que não sabe falar inglês e vive de favores nos EUA. O brasileiro também relata que “come do lixo” e se encontra falido. De acordo com a PF, o homem se utiliza das redes sociais para pedir dinheiro em decorrência da sua “suposta condição de miserabilidade”.

Segundo as autoridades, o brasileiro foi um dos líderes e organizadores de um acampamento montado em frente ao 4º Comando do Exército na capital mineira. Esdras e a ex-esposa são suspeitos de incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado por ocasião do 8 de janeiro.

Ainda em 2022, o homem foi investigado pela Polícia Civil por roubo, lesão corporal e dano patrimonial. Esdras nega o crime e a apuração das acusações por parte das autoridades está sob sigilo. Nos acampamentos, o empresário utilizava vídeos em seu Porsche para convocar militantes às manifestações do 8 de janeiro.

Apesar das acusações, Esdras e a ex-esposa não foram para Brasília no dia dos atos golpistas, mas acompanharam a saída de um ônibus que ia em direção ao Distrito Federal partindo de Belo Horizonte e, em 10 de janeiro, compraram uma passagem só de ida aos EUA.