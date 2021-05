#ForaChamusca: Torcedores criticam treinador do Botafogo nas redes após derrota na final da Taça Rio Internautas apontam ausência de evolução no trabalho do técnico no Carioca e pedem saída de Chamusca pelo Twitter. Glorioso fica no quase após três pênaltis perdidos

O Botafogo perdeu a final da Taça Rio, neste sábado, ao desperdiçar três cobranças de pênaltis na decisão contra o Vasco, em São Januário. Nas redes sociais, os torcedores alvinegros criticaram o comando do treinador Marcelo Chamusca, que chegou ainda a ser eliminado da Copa do Brasil com o clube. Os internautas, via Twitter, criaram uma campanha pedindo sua saída.



+ TABELA: Brasileirão tem data confirmada para iniciar; saiba os primeiros jogos

“Deja vu” gol de Gilvan, disputa de pênaltis e nada….

Botafogo jogou menos pior hoje, mas não tem jeito, é hora de mudança!#ForaChamusca — Herbert Burns (@HerbertBurnsMMA) May 22, 2021

E MAIS:

Após perder por 1 a 0, no Nilton Santos, na partida de ida, o Botafogo venceu o jogo de volta pelo mesmo placar. No entanto, a decisão nas penalidades contou com três oportunidades perdidas pelo Glorioso. As críticas ao treinador, porém, foram justificadas além do vice-campeonato no Estadual.

Chamusca chegou ao clube após a queda do Botafogo para a Série B, na temporada de 2020. Além do Carioca, onde o clube não se classificou para a final da competição – terminou na sétima posição, com 15 pontos em 11 jogos -, o ano de 2021 ainda teve uma desclassificação na Copa do Brasil.

No mês passado, o elenco perdeu para o ABC, nos pênaltis, e deixou a disputa Mata-Mata. A campana criada por meio da hashtag “Fora Chamusca” foi usada pelos alvinegros no Twitter. Muitos declararam que, perto da data de início do Brasileirão, este seria o momento ideal de trocar o comando.



Veja o que disseram os torcedores do Botafogo em rede social:

já dizia o Exaltasamba : SE EU TE PERDER VOU GANHAR MUITO MAIS,VOU VOLTAR A TER PAZ,VOU VOLTAR AÍ SORRIR .. #ForaChamusca pic.twitter.com/Z5kVjavupt — RD Bernardo (@Digolei7) May 22, 2021

DEMITE ANTES DA SÉRIE B!

DEMITE ANTES DA SÉRIE B!

DEMITE ANTES DA SÉRIE B!

DEMITE ANTES DA SÉRIE B!

DEMITE ANTES DA SÉRIE B!

DEMITE ANTES DA SÉRIE B!

DEMITE ANTES DA SÉRIE B!

DEMITE ANTES DA SÉRIE B!

DEMITE ANTES DA SÉRIE B!

DEMITE ANTES DA SÉRIE B!#ForaChamusca — SOFRO PELO ️OTAFOGO ⁶⁸ ⁹⁵ (@sofropelobfr) May 22, 2021

Eliminado de tudo. tecnico paneleiro mediocre #ForaChamusca — Leo (@Leeeobfr) May 22, 2021

3 penaltis recuados pro goleiro — Phsv2 (@Phsv21) May 22, 2021

E MAIS:

Veja também