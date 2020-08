Fora dos trilhos

Esse é daqueles documentários para fazer a gente pensar no tempo, e o que ele faz com o homem e suas criações. Disponível nas plataformas Sky, Net Now e Vivo Play, Depois do Fim faz um resgate da história das ferrovias no Brasil.

Dirigido por Álvaro de Carvalho Neto, traz o ex-comandante de trem Evaristo, aos 90 anos, recordando a sua trajetória nas ferrovias.

De forma poética e reflexiva, o filme revela o abandono das linhas em diversos locais do Rio Grande do Sul, entre as fronteiras do Uruguai e da Argentina.

