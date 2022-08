Fora dos planos do Cruzeiro, atacante Waguininho segue com futuro indefinido

Parceria Lance & IstoÉ 05/08/2022 - 20:43 Compartilhe

Contratado no início da temporada, o atacante Waguininho está fora dos planos do técnico Paulo Pezzolano no Cruzeiro. Entretanto, o jogador segue com futuro indefinido com relação à uma possível saída.

No último mês, o jogador chegou a ser especulado em times como Coritiba e Goiás, mas as tratativas não avançaram. A última partida de Waguininho foi diante do Fluminense, no dia 12 de julho, pela Copa do Brasil.

Desde então, o atacante não foi sequer relacionado para partidas do Cruzeiro. Inclusive, segundo informação inicialmente divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio, o jogador e seus agentes buscam um acordo para rescisão contratual com o clube celeste.

Vale lembrar que Waguininho tem até o dia 15 de agosto, quando fecha a janela de transferências, para definir seu futuro. Até o momento, com a camisa estrelada, o atleta disputou 20 partidas e marcou apenas um gols.

