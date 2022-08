Fora dos planos de Rogério Ceni no São Paulo, Toró é apresentado no Panathinaikos

Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 14:20 Compartilhe

Rogério Ceni vem investindo alto em jovens no São Paulo. Mas o atacante Toró não conseguiu se firmar no clube sob a direção do treinador e acabou optando por mudança de casa. O jogador foi anunciado pelo Panathinaikos, da Grécia, nesta quinta-feira, em acordo por três temporadas.

A saída do jogador para a europa não rendeu valores para o clube do Morumbi. Contudo, o São Paulo manteve sua porcentagem de 25% dos direitos federativos do jogador, podendo lucrar com uma eventual negociação futura.

“Jonas Toró é do Panathinaikos. O atacante brasileiro assinou um contrato de três anos”, oficializou a chegada o clube grego nesta quinta-feira, com o reforço já vestindo a camisa verde e branca da equipe. Toró está com 23 anos, defendeu o clube do Morumbi em 30 oportunidades – entre 2019 e 2020 – e este ano – e fez quatro gols. Em 2022 foram somente seis partidas e um gol.

Ele havia sido emprestado ao Sport em 2021 e depois acabou repassado ao Atlético-GO no mesmo ano. Retornou para buscar a redenção no São Paulo, mas acabou preterido por Ceni, mesmo quando o time estava repleto de desfalques no setor ofensivo.

“Estou muito feliz por assinar um contrato com o Panathinaikos. É uma grande equipe e estou muito feliz com este acordo. Espero corresponder às expectativas e retribuir a confiança que as pessoas da equipe e o clube como um todo depositaram em mim”, comemorou Toró. “Quero ajudar o Panathinaikos a atingir seus objetivos em competições nacionais e internacionais e conquistar títulos.”

