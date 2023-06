Fora do testamento de Gugu, conheça a história de 'amor' do apresentador e Rose Miriam

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 21/06/2023 - 12:15 Compartilhe

Por unanimidade, na terça-feira (20), o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) validou o testamento deixado por Gugu Liberato em 2011, e não reconheceu Rose Miriam Di Matteo entre os herdeiros de sua fortuna. A médica, que é a mãe dos três filhos do apresentador, tenta comprovar união estável com ele. No testamento, Gugu deixou 75% de sua herança aos filhos e 25% aos sobrinhos.

+Advogado diz se Neymar pode processar influenciadora que revelou traição

+Acusada de estar com Neymar por interesse, Bruna Biancardi tem família bem-sucedida

O colegiado da 3ª Turma do STJ compreendeu que Gugu pretendia dispor de todo o seu patrimônio, já que ele se referiu reiteradamente, no ato de disposição, à totalidade do seu patrimônio. O Ministro Villas Bôas Cueva, que pediu vista quando o caso começou a ser julgado, seguiu a relatora Nancy Andrighi.

Cueva destacou que quando o testador fala em 25% do patrimônio total, ele aponta intenção de dispor sobre a divisão da legítima aos seus três herdeiros necessários, o que não lhe era vedado.

“O STJ respeitou a vontade de Gugu Liberato em deixar 75% do seu patrimônio para os seus três filhos e 5% para cada um de seus 5 sobrinhos”, comentaram oficialmente Dilermanno Cigagna, Carlos Regina e Nelson Pinto, advogados de João Augusto Liberato e Aparecida Liberato.

História de Gugu e Rose Miriam

Após todo esse desdobramento da história, a IstoÉ Gente te conta abaixo a história de ‘amor’ de Gugu e Rose Miriam. Confira!

Como tudo começou

“Quero que tanto a mãe quanto a criança tenham sua liberdade”. Essa foi a frase de Gugu, em 2001 após vazamento da notícia de que estava prestes a ser pai pela primeira vez de seu relacionamento com Rose Miriam Di Matteo. Gugu sempre foi muito preservado em sua vida pessoal.

O relacionamento com a mãe de seus filhos começou no início da carreira do apresentador na televisão. Rose foi uma das assistentes de palco dele na época. A família que construíram juntos teve início em 2001, quando Rose engravidou, mas a relação dos dois começou décadas antes.

Exposição da família na mídia

Gugu estampou várias capas da Revista Caras ao lado de Rose Miriam. A discrição em torno do relacionamento, que não houve casamento, gerou muitos boatos envolvendo a vida íntima do casal. Gugu ignorou as especulações e teve três filhos com a médica, formando a família que tanto sonhava.

Nova moradia

O saudoso comunicador resolveu morar de vez em Orlando, nos Estados Unidos, próximo à casa do ex-patrão Silvio Santos, no bairro Celebration. Gugu e Rose trocaram Celebration (bairro em Orlando construído pela Disney) por Windermere, mais próximo da escola dos filhos.

A partida de Gugu

Ao tentar consertar o ar condicionado de sua mansão, no dia 20 de novembro de 2019, Gugu forçou o piso de gesso, que não resistiu ao peso e quebrou, fazendo ele cair de uma altura de cerca de 4 metros. A queda provocou graves lesões, que inviabilizaram qualquer cirurgia. O diagnóstico de morte encefálica foi confirmado pelos médicos no dia seguinte do acidente.

Herança

Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador, João Augusto Liberato, Marina e Sofia, tenta, há anos, comprovar união estável com Gugu. No testamento, ele deixou 75% de sua herança aos filhos e 25% aos sobrinhos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias