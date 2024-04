Fora do SBT: saiba qual o salário de Eliana na emissora de Silvio Santos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 01/04/2024 - 18:29 Para compartilhar:

O SBT, por meio de um comunicado oficial, anunciou na tarde desta segunda-feira, 1º, que a apresentadora Eliana, 51, irá deixar a emissora a partir de junho deste ano, após 15 anos. Na nota, a empresa de Silvio Santos alega que a mudança ocorre para que uma nova fase profissional se inicie.

+Eliana na Globo? Antes da saída do SBT, apresentadora viveu rumores de ida à emissora carioca

“Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD”, diz.

“Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir”, finaliza o comunicado.

O “Programa da Eliana”, que vai ao ar nas tardes de domingo, é vice-líder de audiência na emissora.

Qual era o salário de Eliana no SBT?

Há anos na TV, apresentadores como Ana Maria Braga, Eliana Luciano Huck, Ratinho, entre outros, conquistaram espaço e muito dinheiro na telinha. Mesmo na era digital das redes sociais e com o crescimento dos serviços de streaming, a televisão ainda é bastante presente na casa de milhões de brasileiros.

Segundo dados da Kantar Ibope divulgado em 2022, a apresentadora Eliana ganha R$ 900 mil por mês no SBT, além de campanhas publicitárias e merchandising em seu programa.

Eliana na Globo?

Em agosto de 2022, houve alguns boatos de uma possível ida de Eliana para a TV Globo. Na época, os colunistas Alessandro Lo-Bianco e Kaká Meyer noticiaram que a loira iria sair do SBT.

Lo-Bianco afirmou que, ao negociar com a Globo, Eliana disse que gostaria de autonomia em seu contrato, assim como ela sempre teve no SBT, além de condições em que possa dar pitacos do que irá fazer em seu programa ou projetos futuros na emissora de Roberto Marinho.

Apresentadora negou

Após especulações de Eliana trocar o SBT pela Globo, a assessoria de imprensa da comunicadora se pronunciou.

“Mais uma vez viemos informar de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do Programa Eliana, no SBT”, informou a equipe por meio das redes sociais.

Já em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, no começo deste ano, Eliana voltou a negar sua ida para a Globo.

“Estou muito feliz no SBT e não recebi, de fato, uma proposta da Globo. Tudo o que soube sobre o assunto foi pela mídia. O que posso dizer é que amo novos desafios, gosto de evoluir, e quero sempre dar o meu melhor para o público. Gosto de trazer novidades, e é esse o meu desejo para 2024 e 2025: inovar”, disse na época.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias