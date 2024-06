Fora do SBT, Christina Rocha entra na mira da RedeTV!

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/06/2024 - 17:11 Para compartilhar:

Pouco mais de um mês após sua saída do SBT, a apresentadora Christina Rocha pode estar de casa nova. A ex-comandante do programa Casos de Família está na mira da RedeTV!.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, o nome da apresentadora passou a circular nos corredores da emissora de Osasco (SP). A ideia é lançar um programa de entretenimento com a marca de Christina.

O programa faria parte da nova grade de programação para as comemorações de 25 anos da RedeTV!. A emissora ainda não se pronunciou sobre o assunto oficialmente.

Christina Rocha deixou o SBT no começo de maio após o fim do Casos de Família. Antes de sair da empresa de Silvio Santos, Christina apresentava o programa policial ‘Tá na Hora’ com Marcão do Povo.

Nos bastidores, a saída da apresentadora do SBT foi pela falta de entrosamento e desentendimentos com Marcão. Ela negou os boatos e disse que tinha ótimo relacionamento com o colega de bancada.