Fora do Fla-Flu: Diego Alves será desfalque do Flamengo pelo segundo jogo seguido Goleiro não se recuperou a tempo de enfrentar o Fluminense, nesta quarta, pelo Brasileiro

O Flamengo realizou o último treino preparativo para enfrentar o Fluminense na manhã desta terça-feira, no Ninho do Urubu. Hoje é a véspera do clássico, a ser realizado às 21h30 de amanhã, e o Rubro-Negro teve a confirmação da ausência de Diego Alves pelo segundo jogo consecutivo.

O goleiro ainda não se recuperou de uma lesão na coxa direita e seguiu a preparação apenas no departamento médico, sem ir a campo. Ele ainda alimenta expectativa de voltar contra o Ceará, no fim de semana.

Por outro lado, Michael, desfalque no último jogo assim como o camisa 1 (no empate com o Fortaleza), está recuperado de dores no joelho e voltará a ser relacionado por Rogério Ceni.

Outras voltas, só que naturais, são as de Gabigol e Filipe Luís, que estavam suspensos na rodada passada. Já para o jogo desta quarta, Vitinho é quem será desfalque por estar suspenso.

A provável formação do Flamengo é a seguinte: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O Fla-Flu será válido pela 28ª rodada do Brasileiro. Neste momento, o Flamengo está com 49 pontos (sete atrás do líder, São Paulo), em terceiro lugar e com um jogo a menos na tabela em relação ao Tricolor e ao Atlético-MG, o segundo.

