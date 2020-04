Fora do BBB 20, Marcela renova aplique e diz: “Fim do croc croc”

Eliminada do Big Brother Brasil 20 no dia 7 de abril, Marcela McGowan usou as redes sociais nesta terça-feira (21) para mostrar que está de cabelo novo. A médica recebeu um profissional em casa para repaginar o visual. Ela compartilhou o resultado nas redes sociais.

Na legenda no Instagram, afirmou: “É o fim do ‘croc croc’!”, lembrando as brincadeiras e piadas feitas com o som da escova quando penteava o cabelo no Big Brother. “Quem sofreu junto comigo no BBB com o cabelo já pode ficar aliviado! O maravilhoso @ederfernaandocabelos me atendeu em casa e deu essa repaginada no cabelo! Tô apaixonaaaaaaaadddaaaaaa”, completou.

Nos comentários, Marcela recebeu elogios de amigas que fez na 20ª edição do Big Brother Brasil. “Deusa”, escreveu Gizelly Bicalho. “Apaixonada estou eu”, respondeu Ivy Moraes. As duas sisters também já foram eliminadas do reality.

