Fora de casa, Vôlei Renata bate Fiat/Minas por 3 a 0 na Superliga Masculina

No primeiro jogo da terceira rodada do returno da Superliga Masculina de vôlei, a equipe campinense do Vôlei Renata visitou o Fiat/Minas na Arena Minas, em Belo Horizonte, e venceu por 3 sets a 0, neste sábado. Mesmo na casa do adversário, o time comandado pelo argentino Horacio Dileo se impôs e foi dominante, com parciais de 25/20, 25/20 e 25/19. O destaque da partida foi o ponteiro Bruno Canuto.

Com o resultado positivo, o Renata chegou aos 25 pontos, firmando-se na quinta colocação. O Minas vem logo atrás na tabela, com 21. O líder é o Sada Cruzeiro, com 35 pontos.

Canuto foi eleito pela comissão técnica o melhor da partida e, por isso, levou o Troféu Viva Vôlei. “Depois de um ano de lesão, parado, esse é o primeiro Viva Vôlei da temporada”, celebrou o ponteiro, ex-jogador do Minas.

Outro nome que dominou os holofotes foi o oposto Renan, maior pontuador da partida, com 17 acertos (16 de ataque e um de saque). O técnico Horacio Dileo também comentou sobre a importância do resultado positivo neste sábado. “Fizemos jogo de pouco erro, muito volume e taticamente muito bom. Controlamos sempre e é muito importante depois de três derrotas, que não foi uma fase boa”, analisou o treinador argentino.

Pelo Fiat/Minas, o técnico Nery Tambeiro avaliou a atuação do sua equipe como abaixo do que é capaz: “Jogamos aquém e eles tiveram um saque flutuado que desestabilizou o nosso time, depois vieram no viagem e aconteceu a mesma coisa”.

“Eles foram muito felizes no saque e depois nós melhoramos, mas ficou tarde para buscar. Era preciso uma atitude mais aguerrida, como no final do terceiro set. Sabemos que esse grupo pode dar mais e acreditamos nisso”, concluiu Tambeiro.

Na quarta rodada, o Fiat/Minas joga em casa, no dia 5 de fevereiro, às 19h30, contra a Apan Blumenau (SC). Já o Vôlei Renata entra em quadra no mesmo dia, também em casa, contra o Sesc RJ.