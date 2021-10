Fora de casa, Tottenham perde para o Vitesse na Conference League Equipe de Nuno Espírito Santo joga mal, cria poucas chances e vê os holandeses marcarem bonito gol na etapa final para ficarem com a vitória. Rennes assume a liderança da chave

Derrota inglesa na Conference League. Nesta quinta-feira, pela terceira rodada da nova competição da Uefa, o Tottenham foi até a Holanda para visitar o Vitesse e os neerlandeses bateram os Spurs por 1 a 0. O gol, marcado na etapa final, foi de Maximilian Wittek.

PRESSÃO HOLANDESA

Jogando em casa, o Vitesse foi melhor no primeiro tempo e quem mais criou mais chances de gol ao longo dos 45 minutos iniciais. A equipe comandada por Thomas Letsch finalizou sete vezes ao todo, contra apenas duas do Tottenham, e obrigou o goleiro Gollini, dos Spurs, a fazer duas defesas.

+ Veja a tabela e os jogos da Conference League

GOLAÇO

No segundo tempo, o Tottenham voltou em cima e no primeiro lance acertou o travessão com Bryan Gil, da entrada da área. Porém, foram os donos da casa que balançaram as redes. Aos 33 minutos, Eli Dasa cruzou da direita para a entrada da área e Maximilian Wittek, sem deixar a bola cair, bateu de primeira para fazer um lindo gol no Estádio Gelredome.

SITUAÇÃO

Com a derrota, o Tottenham, que era líder do Grupo G no início da rodada, caiu para o terceiro lugar, sendo ultrapassado justamente pelo Vitesse e também pelo Rennes, o novo líder, que bateu o Mura, fora de casa.

+ Ansu Fati com valor de 1 bilhão de euros: confira as cláusulas de rescisão mais caras do futebol mundial

SEQUÊNCIA

Vitesse e Tottenham voltam a campo pela Conference League somente daqui a duas semanas, no dia 4 de novembro. Pela quarta rodada da competição, o segundo turno da fase de grupos, as equipes se encontram novamente, desta vez no Tottenham Hotspur Stadium, casa da equipe inglesa.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais