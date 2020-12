Fora de casa, Stuttgart domina e goleia o Borussia Dortmund

O Stuttgart conseguiu um grande resultado, neste sábado, ao vencer o Borussia Dormund por 5 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. Wamangituka duas vezes, Foster, Coulibaly e Ivan Gonzalez marcaram para os Vermelhos. Reyna descontou.

As equipes fizeram um primeiro tempo bastante movimentado. O Borussia teve mais posse de bola ao longo dos 45 minutos iniciais, no entanto, o Stuttgart levou mais perigo e abriu o placar aos 26 minutos, com Wamangituka, de pênalti. Apesar das dificuldades para finalizar as jogas, a equipe de Dortmund foi buscar o empate antes do intervalo, com Reyna, que aproveitou um belo cruzamento de Reus.

O Stuttgart voltou com com uma postura mais agressiva para o segundo tempo. Os Vermelhos passaram a brigar mais pela posse de bola e continuaram a criar boas chances. Com isso, os gols saíram um atrás do outro. Wamangituka, Foster e Coulibaly balançaram as redes. Reyna ainda descontou, mas o VAR assinalou impedimento na jogada. Nos acréscimos, Ivan Gonzalez fez o quinto dos visitantes e fechou o marcador.

Com o resultado, o Stuttgart chegou a 17 pontos e subiu para a sexta colocação. Já o Borussia Dortmund segue com 19, na quinta colocação.

O RB Leipzig também venceu na rodada. O Red Bull bateu o Werder Bremen por 2 a 0, gols de Sabitizer e Olmo e colocou pressão no Bayern de Munique, na disputa pela liderança da Bundesliga.

Confira os resultados deste sábado no Campeonato Alemão.



B. Monchengladbach 1 x 1 Hertha Berlim

B. Dortmund 1 x 5 Stuttgart

Freiburg 2 x 0 Arminia Bielefeld

Mainz 0 x 1 Colônia

RB Leipzig 2 x 0 Werder Bremen

