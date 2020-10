Fora de casa, Liverpool vence Ajax pela Liga dos Campeões

O Liverpool foi à Holanda e venceu o Ajax por 1 a 0, nesta quarta-feira, em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões.

O gol do atual campeão inglês foi contra, marcado pelo argentino Nicolás Tagliafico (35) que tentou desviar um chute do senegalês Sadio Mané (30).

No outro jogo da chave, a italiana Atalanta viajou à Dinamarca onde goleou o Midtjylland por 4 a 0.

As equipes voltam a entrar em campo pela competição europeia no dia 27 de outubro, com o Ajax indo à Itália enfrentar a Atalanta, enquanto o Liverpool recebe o Midtjylland.

