Fora de casa, Inter bate Vitória e abre vantagem na Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira (3), o Internacional superou o Vitória por 1 a 0 no Barradão, em Salvador, com um gol de pênalti de Thiago Galhardo, na primeira partida terceira fase da Copa do Brasil. Reultado bom para o time gaúcho que depende apenas de um empate na próxima quinta (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre, para assegurar a classsificação às oitavas de final da competição. Já o time baiano terá de vencer por, pelo menos dois gols de diferença para seguir adiante no torneio. Se devolver devolver o placar de hoje, a definição da vaga ser na cobrança de pênaltis.

O primeiro tempo foi de muita lentidão e pouco futebol das duas equipes. O Rubro-Negro baiano ameaçou apenas aos 34 minutos. O atacante Guilherme Santos recebeu na direita, cortou para o meio e mandou um belo chute no ângulo. Mas o goleiro gaúcho Daniel saltou e evitou o gol. A melhor chance do Inter aconteceu aos 38 minutos. O meia Edenílson recebeu sozinho quase na marca do pênalti, mas pegou muito mal na bola e mandou longe do gol.

Logo na abertura da etapa final, o Colorado quase marcou. Depois da escorada do centroavante Yuri Alberto, Taison achou Caio Vidal livre na área. O jovem atacante, cara a cara com o goleiro Ronaldo, desperdiçou a chance. Aos 27 minutos, já com várias alterações nas duas equipes, saiu o gol do Colorado. O artilheiro Galhardo foi derrubado pelo zagueiro Wallace Reis. O próprio avante do time de Porto Alegre bateu no meio do gol e definiu a vitória da equipe gaúcha. Em vantagem, o Inter ainda conseguiu mais uma bela oportunidade. Taison, aos 34, chutou de longe e, depois do desvio na zaga, a bola bateu na trave. Aos 39 minutos, o lateral Roberto, do Vitória, foi derrubado na área, mas o árbitro mandou o lance seguir. Os baianos reclamaram muito, mas o placar não mudou. A vitória foi mesmo dos gaúchos por 1 a 0.

O Colorado pega o Fortaleza fora de casa no domingo (6) pela Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória volta a campo na segunda (7) contra o Náutico, em Salvador, pela Série B.

