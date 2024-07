Fora de casa, Chapecoense derruba série invicta do Goiás e respira na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2024 - 19:11 Para compartilhar:

A Chapecoense reagiu na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado ao vencer o Goiás por 2 a 1, fora de casa, no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO). O triunfo, válido pela 14ª rodada, derrubou a série invicta de seis jogos da equipe goiana.

O tropeço deixou o Goiás fora do G-4, a zona de acesso à primeira divisão, se mantendo com 21 pontos, por enquanto, em quinto lugar. A Chapecoense, que vinha de três derrotas seguidas, ganha quatro posições, saltando da 16ª para a 12ª posição, com 17 pontos. Além disso, comemora a primeira vitória na história sobre o Goiás – tinha um retrospecto negativo de cinco derrotas e um empate.

Desde os primeiros minutos ficou claro que o Goiás iria pressionar a Chapecoense em seu campo defensivo. Mas, mesmo com a bola em seus pés, o time goiano não conseguiu superar o bem armado esquema defensivo do visitante. Tanto que só exigiu do goleiro Matheus Cavichioli em chutes de longa distância.

De tanto martelar no ataque, o Goiás foi abrindo espaços no seu campo, dando liberdade para a Chapecoense armar o contra-ataque. Num desses, o time catarinense abriu o placar. Marcinho avançou pelo lado esquerdo e fez o cruzamento à meia altura. O oportunista Mário Sérgio deu um ‘peixinho’ e desviou a bola para as redes, aos 39 minutos. Foi o quarto gol dele na Série B.

Após o intervalo, o Goiás voltou a campo com três mudanças. O técnico Márcio Zanardi colocou Paulo Baya, Juninho e Rafael Gava, respectivamente, nos lugares de Cristiano, Wellington e Edson, inclusive, abrindo mão do esquema com três zagueiros.

O empate saiu rápido, aos três minutos. Welliton fez o passe para Thiago Galhardo na ‘linha de impedimento’ da Chapecoense. O atacante avançou e na frente do goleiro só deu um toque de lado para deixar tudo igual: 1 a 1.

Se deu certo no ataque, o Goiás ainda se descuidava na marcação e corria riscos. Levou um grande susto, aos seis, quando Marlone chutou forte de fora da área e a bola explodiu no travessão. O Goiás, porém, teve a maior chance de ficar na frente quando Juninho foi até a linha de fundo, pelo lado esquerdo, e recuou para o chute de rente de Thiago Galhardo, mas ele isolou por cima do travessão. Nem ele acreditou, levando as mãos ao rosto, aos 19 minutos.

Mais eficiente, a Chapecoense marcou o segundo gol aos 22, num lance que começou numa cobrança de lateral, no cruzamento de Marcinho e em nova cabeçada de Mário Sérgio: 2 a 1. Quinto gol dele na Série B.

O Goiás, no desespero, ainda tentou correu atrás do empate, mas voltou a ter dificuldades nas infiltrações. Só ameaçou numa falta cobrada por Paulo Baya e espalmada para escanteio pelo goleiro Matheus Cavichioli.

O Goiás agora só volta a jogar no dia 17 quando vai até Ponta Grossa (PR) para enfrentar o Operário pela 15ª rodada. A Chapecoense vai jogar dia 14, em casa, diante do Brusque, num duelo catarinense.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 1 X 2 CHAPECOENSE

GOIÁS – Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz e Edson (Rafael Gava); Diego, Wellington (Juninho), Marcão Silva (Breno Herculano – Thallyson), Luiz Henrique e Cristiano (Paulo Baya); Welliton e Thiago Galhardo. Técnico: Márcio Zanardi.

CHAPECOENSE – Matheus Cavichioli; Marcelinho (João Paulo), Bruno Leonardo, Habraaão e Mancha; Foguinho, Tárik (Auremir), Thomás (Thayllon), Marlone (JP Galvão) e Marcinho; Mário Sérgio (Walterson). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Mário Sérgio, aos 39 minutos do primeiro tempo. Thiago Galhardo, aos 3, e Mário Sérgio, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rafael Gava (Goiás); João Paulo, Walterson e Thayllon (Chapecoense).

ÁRBITRO – Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

RENDA – R$ 114.035,00.

PÚBLICO – 5.496 torcedores.

LOCAL – Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).