Fora de casa, Bragantino vence de virada e avança na Sul-Americana

O Bragantino derrotou o Tolima (Colômbia) por 2 a 1, nesta terça-feira (25) no estádio Pueblo Nuevo, na Venezuela, e se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana como primeiro colocado do Grupo G com 12 pontos.

⚽ Uma vitória histórica! Fora de casa, o @RedBullBraga venceu o @cdtolima por 2-1 na última rodada do Grupo G. Um golaço de Lucas Evangelista na reta final da partida garantiu a classificação do Massa Bruta às oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana. Ari Ferreira pic.twitter.com/OEaPK44M9N — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 26, 2021

O Massa Bruta foi beneficiado pela derrota de 4 a 1 do Emelec (Equador) para o Talleres (Argentina).

Apesar de a noite ter terminado feliz para o Bragantino, o primeiro gol do jogo foi do Tolima. Aos 36 minutos da primeira etapa, o atacante Caicedo aproveitou lançamento de Narváez e falha da zaga para abrir o placar. Porém, aos 41 veio o empate. O atacante Ytalo aproveitou bem a assistência de Lucas Evangelista e deixou tudo igual.

No segundo tempo, após perder duas boas oportunidades com Claudinho e Artur, o Massa Bruta virou o jogo com Lucas Evangelista. Aos 35 minutos, o meia mandou um chute forte de fora da área para dar vitória aos brasileiros. Dessa forma, o Bragantino, que esteve quase eliminado do torneio no final do primeiro turno dessa fase, se classifica e aguarda o adversário das oitavas de final, quando começa o sistema de mata-mata.

Agora, o foco do time paulista passa a ser a Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia será no domingo (30), em Santa Catarina, contra a Chapecoense.

