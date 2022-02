Fora de casa, Bayer Leverkusen atropela o Borussia Dortmund pelo Campeonato Alemão Com o resultado, o Borussia Dortmund vê o Bayern de Munique abrir nove pontos de vantagem na liderança da Bundesliga

Anotou a placa? Neste domingo, o Bayer Leverkusen não tomou conhecimento do Borussia Dortmund e venceu de goleada por 5 a 2 no Signal Iduna Park, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. Akanji (contra), Wirtz, Andrich, Jonathan Tal e Diaby fizeram os gols dos Leões. Jeremie Frimpong (contra) e Steffen Tigges descontaram para o time da casa.

Com o resultado, o Bayern de Munique (52) abriu nove pontos de vantagem na liderança da Bundesliga. O Borussia Dortmund é o vice-líder, com 43, e o Leverkusen vem logo atrás, com 38.

> Confira fotos do hotel em que o Palmeiras está hospedado em Abu Dhabi

DORTMUND VACILA, LEVERKUSEN APROVEITA

O primeiro gol da partida veio a partir de uma falha do Borussia. O zagueiro Zagadou saiu errado e deu a bola de presente para Schick. Cara a cara com o goleiro, o atacante tcheco finalizou, e Kobel espalmou. Contudo, a bola bateu em Akanji e morreu no fundo das redes.

RESPOSTA

O Dortmund não se acanhou e conseguiu o empate. Aos 16, Brandt cobrou falta falta fechada na área do Leverkusen, e o lateral-direito Jeremie Frimpong desviou contra a própria meta acidentalmente.

ÁGUA NO CHOPP DO DORTMUND

A alegria pelo empate, contudo, durou pouco. Aos 20 minutos, o Leverkusen puxou um contra-ataque fulminante, e Patrik Schick abriu na direita para Bellarabi. O camisa 38 avançou até a área e cruzou rasteiro para Wirtz colocar os visitantes em vantagem novamente.

VIROU GOLEADA

O Leverkusen confirmou a vitória com mais dois gols. Ainda no primeiro tempo, Robert Andrich cobrou falta rente à linha da área no ângulo do goleiro Kobel, sem chances de defesa.

Já na segunda etapa, após cruzamento de escanteio na área, a zaga do Dortmund conseguiu fazer o corte. Contudo, a bola sobrou Jonathan Tal, que acertou um chute forte para fazer o quarto dos visitantes.

TEMPO PARA MAIS



Nos instantes finais, o Leverkusen chegou ao quinto. Depois de roubada de bola de Andrich, os visitantes puxaram contra-ataque pela direita, e Frimpong cruzou rasteiro para Diaby ampliar a vantagem.

Por outro lado, perto dos acréscimo, o Dortmund diminuiu. Após cruzamento na área pequena área do Leverkusen, o goleiro Grill ficou vendido no lance, e Steffen Tigges só teve o trabalho de empurrar a bola para marcar o segundo. Inicialmente, o bandeirinha assinalou impedimento, mas o VAR reviu o lance, e o gol foi validado.

SEQUÊNCIA

O Borussia Dortmund volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Union Berlin, às 11h30 (horário de Brasília), enquanto o Bayer Leverkusen recebe o Stuttgart no mesmo dia, mas às 14h30. Ambos os jogos são válidos pela 22ª rodada do Campeonato Alemão.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais