Fora de casa, Bahia vence Vila Nova e abre vantagem na Copa do Brasil

No jogo que abriu a terceira fase da Copa do Brasil de 2021, o Bahia derrotou o Vila Nova por 1 a 0 nesta terça-feira (1). Jogando no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, o meia Rodriguinho marcou o gol da vitória do Tricolor baiano. Com o resultado, o time nordestino joga pelo empate para avançar às oitavas de final na partida de volta no dia 9 de junho.

Ganhamos! Fora de casa, Esquadrão vence o Vila Nova por 1 a 0 pela 3ª fase da Copa do Brasil. Jogo de volta será na quarta-feira da próxima semana, dia 9, às 19h, em Pituaço #BBMP pic.twitter.com/upHIZ2lMuw — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) June 1, 2021

Já o Vila Nova precisa vencer por dois gols de diferença se quiser seguir no torneio, qualquer vitória simples do time do centro-oeste brasileiro leva a decisão para os pênaltis. O time que passar de fase receberá R$ 2,7 milhões.

Vindo embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Santos na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia partiu para cima logo no início do jogo. Aos oito minutos, pela direita de ataque, Thonny Anderson e Thaciano fizeram boa jogada e acharam Rodriguinho, que mandou na trave. Aos 16, Rossi foi até o fundo no lado direito e achou novamente Rodriguinho em condições de finalizar. O ex-jogador do Grêmio e do Corinthians chutou e forçou o goleiro Georgemy a fazer uma bela defesa.

Três minutos depois, veio a melhor chance do Tricolor. Thonny Anderson, em rápido contra-ataque, bateu firme na trave. Após pressão na primeira etapa, o Bahia abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo. Patrick de Lucca lançou Rossi. O atacante cruzou na cabeça do meia Rodriguinho, que só deslocou o goleiro e mandou para o fundo das redes.

A melhor chance do time da casa veio aos 13 minutos, quando o atacante Johnatan Cardoso bateu da direita e o goleiro Mateus Claus fez bela defesa. Aos 36, o Vila mandou uma bola no travessão com o volante Dudu.

Antes da partida decisiva pela Copa do Brasil, o Bahia volta a jogar pelo Brasileiro no próximo sábado (5) contra o Bragantino, no interior paulista. O Vila Nova enfrenta o Avaí no domingo (6), pela Série B, em Florianópolis.

Veja também