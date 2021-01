Fora de casa, América-MG vence o Guarani e assume liderança da Série B

Após a eliminação para o Palmeiras na semifinal Copa do Brasil, o América-MG voltou suas atenções para a Série B e se aproximou ainda mais do acesso com a vitória sobre o Guarani, por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, neste sábado, pela 32.ª rodada.

Antes da partida, o técnico Lisca havia dito que o América-MG precisaria “lamber as feridas” deixadas pela eliminação na Copa do Brasil. E foi justamente o que aconteceu em campo, com os mineiros mantendo o padrão de jogo e seguindo na briga não só do acesso, mas também pelo título do campeonato.

A vitória sobre o Guarani colocou o América-MG na liderança com 63 pontos. Um a mais do que a segunda colocada Chapecoense (62), mas que entrará em campo neste domingo diante do Brasil, na Arena Condá, e poderá retomar a primeira posição.

Já o Guarani perdeu a chance de encostar mais no G4 da competição, aparecendo em sexto lugar com 47 pontos, a quatro do CSA, o quarto colocado. A derrota deste sábado também encerra uma sequência de 12 jogos sem derrota do time campineiro como mandante.

Como esperado, as equipes fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado e, principalmente, com chances de gol. Contudo, os mineiros foram mais competentes e conseguiram abrir o placar antes do intervalo.

Aos 13 minutos, após cobrança de escanteio, Alê cabeceou sozinho em direção ao gol e Rodolfo, de carrinho, completou para as redes. Os jogadores do Guarani ficaram parados pedindo impedimento do atacante, que não existiu, com o gol sendo validado pelo árbitro.

Atrás no placar, o time da casa não se desestabilizou e quase chegou ao empate aos 25, quando Bidu foi até a linha de fundo e cruzou para Matheus Souza cabecear a bola pela linha de fundo.

Antes do intervalo, aos 41, o América-MG teve ótima oportunidade de fazer o segundo gol, quando Zé Ricardo deu lindo passe para Felipe Augusto, mas o atacante finalizou em cima do goleiro Gabriel Mesquita.

No segundo tempo, a partida seguiu equilibrada, mas desta vez com o Guarani sendo mais incisivo no ataque. Aos cinco minutos, Pablo cruzou da esquerda e Waguininho finalizou forte, no travessão de Matheus Cavichioli.

As principais jogadas do time paulista foram pelo alto, o que facilitou a vida do sistema defensivo do América-MG, bem postado e que segurou a importante vitória fora de casa até o apito final.

O Guarani volta a campo na terça-feira, quando fará o dérbi campineiro diante da Ponte Preta, às 19h15, novamente no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já o América-MG jogará no sábado contra o Vitória, às 19 horas, no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 1 AMÉRICA-MG

GUARANI – Gabriel Mesquita; Cristovam (Waguininho), Wálber, Didi e Bidu (Eliel); Bruno Silva (Arthur Rezende), Lucas Crispim e Murilo Rangel (Rickson); Pablo, Matheus Souza (Rafael Costa) e Renanzinho. Técnico: Felipe Conceição.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê (Marcelo Toscano); Ademir (Léo Passos), Rodolfo (Neto Berola) e Felipe Augusto (Geovane). Técnico: Lisca.

GOL – Rodolfo, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

