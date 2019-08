Fora da Sul-Americana, Everaldo pode ser o ‘espião’ do Corinthians diante do Flu

Depois de ter marcado seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, o atacante Everaldo não poderá brigar por uma sequência como titular no jogo com o Fluminense, quinta-feira, em Itaquera, pela Copa Sul-Americana. O jogador de 25 anos não poderá atuar exatamente por ter sido inscrito pelo clube carioca, seu ex-clube, no torneio sul-americano. Por isso, ele não poderá atuar.

Por outro lado, Everaldo promete ajudar o técnico Fábio Carille como uma espécie de “espião”, transmitindo seus conhecimentos sobre o clube pelo qual fez 54 jogos entre 2018 e o início de 2019. “Estou aqui para ajudar da melhor maneira possível, tudo que eu puder fazer para honrar a camisa do Corinthians eu vou fazer. Se o professor precisar de ajuda, pode contar comigo”, disse Everaldo, rindo, ao ser questionado se podia ser o “espião”.

O atacante balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Corinthians no último sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Deixou o campo aplaudido ao ser substituído no segundo tempo. “Estava ansioso para marcar o primeiro gol, inclusive aqui na arena (corintiana). Foi uma emoção muito grande, felicidade sem tamanho. Não tenho nem como explicar essa sensação. Estou muito feliz”, disse o atleta.

Everaldo estará na arquibancada da Arena Corinthians no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O atacante deverá estará à disposição no jogo seguinte, diante do Avaí, na Ressacada, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto de volta do mata-mata do torneio continental está marcado para o dia 29 de agosto, no Maracanã. “Eu vejo uma evolução grande. Estamos trabalhando forte no dia a dia. O professor vem cobrando bastante em relação a finalizações, acertar o gol, e conseguimos fazer isso diante do Botafogo. Agora, temos de manter”, afirmou.