Fora da Libertadores, América-MG ainda sonha com Sul-Americana Time mineiro tem que vencer seu último jogo e torcer por resultado no Grupo D

Nesta quarta-feira, 18 de maio, Tolima e América-MG empataram pelo placar de 2 a 2, em Ibagué, na Colômbia. Com o resultado, enquanto o time alviverde se despediu da competição, os colombianos seguem disputando uma vaga nas oitavas, com Atlético-MG e Independiente del Valle, do Equador.





Na próxima quinta-feira, 19 de maio, Atlético e del Valle se enfrentam, no Mineirão, em Belo Horizonte. Na última rodada, marcada para a próxima semana, o América vai ao Equador e os colombianos, ao Brasil, encarar o alvinegro mineiro.

Apesar de já estar fora, matematicamente da Libertadores, o América-MG ainda mantém vivo o sonho de se credenciar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o que seria um feito histórico para o clube. Para que isso aconteça, o Coelho terá que torcer por uma vitória atleticana diante do time equatoriano e vencer seu último jogo.

Caso se concretize, seria a primeira vez do time americano em uma oitavas de final de uma competição a âmbito internacional. Vale lembrar que, nesta temporada, o América-MG participou da Libertadores pela primeira vez em sua história.

