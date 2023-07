Fora da Globo, Manoel Soares é denunciado por oito funcionárias da emissora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2023 - 17:40 Compartilhe

Parece que o motivo da saída de Manoel Soares da TV Globo está sendo revelado aos poucos. Segundo informações da Folha de S. Paulo, a postura do apresentador foi apurada pelo setor de compliance da emissora carioca, que recebeu denúncias feitas por oito funcionárias da empresa de Roberto Marinho.

Ainda de acordo com o veículo, uma das reclamações foi gerada após Soares desfilar pelos corredores da Globo só de roupão, causando os constrangimentos de quem flagrou o momento. Além disso, funcionárias do restaurante interno da emissora reclamaram da forma rude que o ex-colega de trabalho de Patrícia Poeta as tratavam no dia a dia.

Para a Folha de S. Paulo, a assessoria de Manoel Soares enviou uma nota dizendo: “Agradecemos o contato e reafirmamos que os projetos que estão em desenvolvimento seguem com foco construtivo para contar as histórias que o Brasil precisa”.

Já a TV Globo preferiu não quis se pronunciar sobre o assunto: “A Globo não comenta casos de compliance e reitera que não tolera nenhum tipo de abuso. A empresa mantém um Código de Ética, que deve ser cumprido por todos os colaboradores, em todas as áreas. Tem também uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas”.

IstoÉ Gente entrou em contato com Manoel Soares para saber se ele gostaria de falar sobre as denúncias, mas até fechamento desta nota não tivemos retorno.

Saída da Globo

Manoel Soares não faz mais parte do quadro de funcionários da Globo. Por meio de um vídeo no Instagram, o apresentador dos programas ‘Encontro’ e ‘Papo de Segunda’, do GNT, anunciou que deixou a emissora carioca na sexta-feira, 30. Na publicação, Soares ainda afirmou não estar “chateado ou magoado” e disse que este “não é o fim de nada, apenas o início de um novo ciclo”.

“Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros, que pude através de reportagens ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para paternidade e por aí vai”, escreveu ele na legenda do post.

“Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês. Aos colegas e amigos que que ficam meus votos de felicidade. Aos novos que estão chegando, bem vindos à minha vida”, concluiu.

Globo se pronuncia

Em nota divulgada à imprensa, a Globo confirmou a saída de Manoel Soares da empresa. Leia abaixo a nota na íntegra:

“O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.”

