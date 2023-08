Fora da Globo, Jade Picon busca novos trabalhos como atriz

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/08/2023 - 21:46 Compartilhe

Jade Picon falou sobre seu futuro na Globo e revelou que seu contrato com a emissora é por obra.

Após trabalhar em uma novela da emissora em 2022, quando deu vida a Chiara de Travessia, seu primeiro papel, Jade contou que não possui nenhum vínculo no momento.

“Espero em breve voltar às telinhas”, destacou a ex-BBB, que disse estar aberta para novos projetos em outras empresas.

As declarações foram feitas durante entrevista para o Fofocalizando, do SBT, nesta segunda-feira (28).

Jade ressaltou que ainda não sabe quando voltará a atuar, mas que quer voltar logo.

“Eu estou estudando. Agora que eu estou com tempo, atuação, ser atriz, com certeza, é uma carreira que eu quero seguir. Eu me apaixonei. Foi uma experiência maravilhosa, transformadora. Espero em breve voltar para as telinhas, fazer algum projeto novo, mas estou me dedicando a estudar”, declarou.

