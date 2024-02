Fora da Globo após 37 anos: saiba qual era o salário de Fátima Bernardes na emissora

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 26/02/2024 - 18:24 Para compartilhar:

Na tarde desta segunda-feira, 26, muita gente foi pega de surpresa com o fato da apresentadora Fátima Bernardes, 61, não fazer mais parte do quadro de funcionários da TV Globo, após 37 anos de emissora. A informação foi dada pelo colunista Daniel Castro.

+Transplante de rim: médico explica cirurgia que o cantor Chrystian será submetido

+Veja os famosos que foram e apoiaram ato de Bolsonaro na Paulista: ‘Pelo nosso país’

O contrato de Fátima com a Globo venceu no fim do ano passado e não foi renovado. A partir de agora, a apresentadora irá trabalhar com contrato assinado por obra.

Além de Fátima Bernardes, a empresa do Roberto Marinho vem promovendo inúmeros cortes em diversos setores da empresa, alegando necessidade de manter “o processo de transformação e evolução” e “disciplina de contas”.

Nos últimos anos, a Rede Globo tem encerrado o contrato fixo de vários artistas veteranos, como Antonio Fagundes, Stenio Garcia, Marieta Severo, Osmar Prado, entre outros nomes. Agora, o objetivo da empresa é cortar os altos salários e fazer apenas um contrato por obra, algo que acaba deixando os atores livres para negociar trabalhos em outras emissoras ou plataformas de streaming.

A IstoÉ Gente te conta abaixo a trajetória de Fátima Bernardes na Globo, qual o salário que ela recebia na emissora, e o valor de seu patrimônio. Confira!

Trajetória de sucesso na Globo

Fátima Bernardes estreou na TV Globo em 1987, onde trabalhou até 2023. Por quase 14 anos, ela foi âncora do “Jornal Nacional”, no qual dividiu a bancada com William Bonner, com quem foi casada durante 26 anos. A jornalista também apresentou o “Jornal Hoje” e o “Fantástico”.

Em 2012, Bernardes deixou a bancada do JN para assumir um projeto na área de entretenimento da emissora, o programa “Encontro”, que atualmente é apresentado por Patrícia Poeta.

O último projeto de Fátima Bernardes no ar foi o “The Voice Brasil”, que foi cancelado em 2023 após 12 edições. O programa “Gente”, que ela estreou em outubro do ano passado no canal pago GNT, não emplacou e não terá nova temporada.

Qual era o salário de Fátima Bernardes na Globo?

Segundo informações do Observatório da TV, Fátima Bernardes ganhava cerca de R$ 1,5 milhão na TV Globo. Além do salário astronômico, ela ainda faturava alto com campanhas muitas publicitárias e merchandising.

Qual é o patrimônio de Fátima Bernardes?

Já de acordo com o jornal Bolsão, o patrimônio de Fátima Bernardes está em torno de R$ 100 – 200 milhões. A fortuna da famosa é composta por empresas, imóveis, carros de luxo, investimentos financeiros, entre outros bens.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias