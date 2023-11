Fontes próximas ao Hamas dizem que reféns foram entregues à Cruz Vermelha

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/11/2023 - 12:57 Para compartilhar:

Duas fontes próximas ao grupo islamista palestino Hamas afirmaram que um grupo de reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro em Israel foi entregue nesta sexta-feira (24) ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para ser levado ao Egito e, de lá, para Israel.

Um acordo anunciado na quarta-feira graças à mediação do Catar, com a ajuda do Egito e dos Estados Unidos, prevê uma trégua de quatro dias entre os combates entre o Hamas e Israel.

O cessar-fogo começou nesta sexta-feira e a negociação incluiu também a libertação de 50 reféns mantidos em cativeiro em Gaza desde 7 de outubro, em vários grupos durante os dias em que durar a trégua. Em troca, 150 prisioneiros palestinos em Israel serão libertados, de uma lista que inclui mulheres e menores de idade.

“Há meia hora, os prisioneiros foram entregues à Cruz Vermelha que os levarão aos egípcios”, indicou uma das fontes. “Já estão com os egípcios”, acrescentou.

Uma fonte do braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedin al Qasam, confirmou a informação e disse que este é o primeiro grupo de reféns libertado graças ao acordo.

Segundo o plano inicial, 13 mulheres e crianças deveriam ser libertadas nesta sexta-feira.

O primeiro-ministro da Tailândia, Srettha Thavisin, anunciou nesta sexta-feira que 12 cidadãos do seu país foram libertados.

Uma fonte próxima ao Hamas afirmou que a libertação dos tailandeses foi um “gesto” do movimento islamista.

Essa trégua começou depois de quase sete semanas de conflito. A guerra eclodiu depois que combatentes do Hamas entraram em Israel vindos da Faixa de Gaza e lançaram um ataque que deixou 1.200 mortos, segundo as autoridades israelenses.

Após este ataque de magnitude e violência sem precedentes, Israel lançou uma ofensiva contra Gaza com bombardeios constantes e uma operação terrestre que começou em 27 de outubro, causando a morte de 14.854 pessoas, incluindo 6.150 menores, segundo o Hamas, que governa este território palestino.

az-slh/dla/sbh/pc/sag/jc/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias