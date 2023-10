++ Fontes de Gaza denunciam ataque israelense em Rafah ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/10/2023 - 13:01 Compartilhe

GAZA, 16 OUT (ANSA) – Fontes da Faixa de Gaza denunciaram um ataque de Israel no posto de fronteira de Rafah, cidade onde centenas de cidadãos estrangeiros aguardam evacuação através do Egito.

Segundo essas fontes, o bombardeio atingiu um abrigo no extremo-sul da Faixa de Gaza, após a multidão que se aglomerava diante da fronteira na esperança de entrar em solo egípcio ter se dispersado.

Se confirmado, esse seria o quinto ataque israelense em Rafah desde o início do atual conflito com o Hamas, em 7 de outubro.

