Fonteles diz que divergência entre Estados é pontual

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), afirma que as divergências entre os Estados em relação à reforma tributária são pontuais e não vão atrapalhar a votação da proposta. Ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o governador disse que as discussões avançaram e a tendência é de que haja ajustes no texto, mas nada que modifique a essência da proposta.

Após reunião com o relator na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Fonteles disse acreditar que a posição majoritária entre os Estados é de apoio a um modelo de arrecadação centralizada, considerada crucial para sustentar um sistema do tipo IVA (Imposto sobre Valor Agregado).

“O IVA não fica em pé se não for centralizado, porque um Estado não vai se submeter à decisão de outro sobre repassar ou não (recursos)”, defendeu. Nos últimos dias, a disputa entre os Estados tem ficado mais aguda, principalmente após São Paulo apresentar alternativas para distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR), com base no número de beneficiários de programas sociais, e composição do Conselho Federativo, que levaria em conta o tamanho da população.

