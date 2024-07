Fonte próxima ao Hezbollah relata dois mortos em bombardeio israelense ao sul de Beirute

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/07/2024 - 15:04 Para compartilhar:

Uma fonte próxima ao Hezbollah do Líbano disse à AFP que duas pessoas morreram no ataque israelense desta terça-feira (30) nos subúrbios do sul de Beirute.

“Duas pessoas morreram no ataque israelense”, disse a fonte que pediu anonimato, depois de ter dito anteriormente que o alvo era um “comandante líder” do grupo.

O ataque ocorreu dias depois de Israel ter prometido responder ao ataque mortal de sábado às Colinas de Golã anexadas, que matou 12 crianças, atribuído ao Hezbollah, apoiado pelo Irã. O grupo negou qualquer envolvimento.

