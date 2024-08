Fonte próxima ao Hezbollah afirma que Israel atacou depósito de armas no leste do Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/08/2024 - 17:40 Para compartilhar:

Israel atacou nesta segunda-feira (19) depósitos de armas do Hezbollah no leste do Líbano, longe da fronteira sul, cenário de confrontos quase que diários entre o movimento libanês pró-iraniano e o Exército israelense, informou à AFP uma fonte próxima ao grupo islamista.

De acordo com esta fonte, os ataques israelenses na região do Vale do Bekaa tiveram como alvo depósitos de armas do Hezbollah.

A Agência Nacional de Informação libanesa (ANI) noticiou, por sua vez, que três locais no leste do Líbano foram alvos de “ataques israelenses inimigos”.

Mais cedo nesta segunda-feira, dois combatentes do Hezbollah e um soldado israelense foram mortos em ataques transfronteiriços, que se intensificaram desde o início da guerra em Gaza em 7 de outubro. O movimento libanês afirma atacar Israel em apoio ao Hamas, seu aliado palestino.

Os ataques ocorreram no norte de Israel e no sul do Líbano, de acordo com o movimento xiita libanês e o Exército israelense.

Um soldado de 45 anos, militar de carreira, “morreu em combate no norte de Israel”, informou o Exército israelense, acrescentando que outro militar ficou gravemente ferido no incidente.

Os temores de que o conflito se espalhe pela região aumentaram desde que um ataque israelense matou um líder militar do Hezbollah em seu reduto nos subúrbios do sul de Beirute no final de julho.

Sua morte ocorreu horas antes do assassinato do chefe do Hamas em Teerã, pelo qual Israel foi responsabilizado, com Irã e Hezbollah prometendo vingança.

O Exército israelense informou que bombardeou “terroristas do Hezbollah” em Hula, no sul do Líbano.

O movimento libanês confirmou que dois de seus combatentes morreram devido a disparos israelenses, sem fornecer mais detalhes.

Pouco antes, o movimento pró-Irã anunciou que lançou “drones carregados de explosivos” contra duas posições militares israelenses próximas à fronteira.

Por outro lado, na região de Tiro, uma pessoa morreu na segunda-feira após ser atingida por um “bombardeio com um drone” israelense contra seu veículo, informou o Ministério da Saúde libanês.

Neste cenário de tensão, a ANI relatou nesta segunda-feira que aviões israelenses sobrevoaram Beirute a baixa altitude e romperam “a barreira do som duas vezes”.

A violência entre Israel e Hezbollah já deixou mais de 585 mortos no Líbano desde 8 de outubro, principalmente combatentes do Hezbollah, mas pelo menos 128 civis, segundo um levantamento da AFP.

23 soldados e 26 civis morreram em Israel e nas Colinas de Golã, região síria ocupada por Israel, de acordo com as autoridades israelenses.

