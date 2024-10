Fonte do Hezbollah diz que não há contato com alto comandante desde bombardeio de sexta

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/10/2024 - 12:12 Para compartilhar:

Uma fonte do Hezbollah afirmou neste sábado (5) que, desde os bombardeios israelenses de sexta-feira na periferia de Beirute, “se perdeu” o contato com o alto comandante do movimento islamista Hashem Safieddine, apontado como possível sucessor do falecido líder Hassan Nasrallah.

O contato com Hashem Safieddine “se perdeu desde os violentos bombardeios na periferia ao sul de Beirute” na sexta-feira, indicou a fonte que falou sob condição de anonimato. “Não sabemos se ele estava no local atacado ou quem poderia estar com ele”, acrescentou.

