‘Fonsequismo’: Fenômeno nacional do tênis toma título de filósofo português e ganha até camisa

Desde que João Fonseca começou a ascender no tênis profissional, os fãs do carioca de 18 anos começaram a se dizer adeptos do “fonsequismo”, termo que já caiu no gosto popular, ao menos nas redes sociais. “Fonsequismo tá on”, escreveu a página oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB) na rede social X, ao comentar o primeiro set da partida em que o brasileiro venceu o russo Andrey Rublev, atual número 9 do mundo, pela primeira rodada do Aberto da Austrália.

“O Fonsequismo está na moda”, escreveu a conta oficial da Copa América de futebol. “Quem não está fonsequizado é maluco! É um fenômeno!”, publicou Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo. Até o US Open já usou a expressão, ainda no ano passado, quando Fonseca disputou o qualifying do Major americano.

Antes de o mundo do tênis se apropriar da palavra para homenagear o ídolo em ascensão, o termo já era utilizado, mas na Academia. Fonsequismo é o nome dado a uma tendência filosófica luso-brasileira, assim chamada em referência ao filósofo, jesuíta e padre português Pedro da Fonseca, estudioso de Aristóteles.

O lusitano, inclusive, é conhecido como “Aristóteles de Portugal”. Ele viveu de 1528 a 1599, e seu corpo está sepultado na Igreja de São Roque de Lisboa. Os estudos do fonsequismo ainda reverberam nas universidades portuguesas e até nas brasileiras, como explica Paulo Margutti no artigo Filosofia brasileira e pensamento decolonial, publicado em 2018 na Sapere aude, revista de filosofia da PUC-Minas.

Se Pedro da Fonseca influenciou muitos com suas ideias nas áreas da filosofia, metafísica e lógica, João Fonseca influencia tantos outros com o forehand mais veloz do Australian Open. Depois da vitória sobre Rublev, nesta terça-feira, o tenista carioca ganhou mais de 125 mil seguidores no Instagram.

O fonsequismo do tênis já ganhou até camisas personalizadas que estão sendo comercializadas não oficialmente pela internet. Em uma delas, a estampa simula o verbete de um dicionário.

“Fonsequismo [substantivo masculino): 1. Estilo de jogo marcado pela guerra, determinação e habilidade do tenista brasileiro João Fonseca. 2. Atitude de superar os próprios limites, inspirando outros a jogarem e viverem com a mesma intensidade. 3. Exemplo de uso: ‘Com um espírito incansável e uma paixão contagiante, João Fonseca trouxe o fonsequismo para as quadra”.