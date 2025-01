Fonseca, Monteiro e Laura Pigossi vencem estreia em quali na Austrália

O tênis brasileiro avançou no qualifying (qualificatório) do Aberto da Austrália com estreias vitoriosas de Thiago Monteiro, Laura Pigossi e João Fonseca em Melbourne. Eles agora precisam vencer as próximas duas partidas para alcançarem a chave principal do Grand Slam, o primeiro da temporada. . O trio volta a jogar à 1h (horário de Brasília) desta quarta (8). O Brasil já tem presença assegurada da paulista Beatriz Haddad Maia e do paranaense Thiago Wild, que se credenciaram à chave principal do Aberto da Austrália pelo posicionamento no ranking mundial. Bia ocupa a 16ª posição na lista da WTA (Women’s Tennis Association/Associação de Tênis Feminino) e Thiago a 76ª colocação no ranking da ATP ( Association of Tennis Professionals).

O primeiro a vencer na noite de segunda (7) em Melbourne foi o cearense Thiago Monteiro, cabeça de chave 6, que derrotou o francês Jason Kluper, por 2 sets a 0 – um duplo 7/6 (4). Número 106 do mundo, Monteiro terá pela frente na próxima rodada outro francês: Valentin Royer (203º no ranking). A partida está prevista para começar à 1h (horário de Brasília) desta quarta (8).

Notícias relacionadas:

A paulista Laura Pigossi (141ª no ranking) também volta à quadra à 1h desta quarta (8) para o segundo jogo do quali. Ela enfretará a suiça Viktorija Golubic (90ª), cabeça de chave 2. Laura avançou no quali após vitória fácil na estreia contra a espanhola Guiomar Zuletta (199ª), por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/1). Medalhista olímpica nas duplas nos Jogos de Tóquio – Laura foi bronze ao lado de Luisa Stefani -, a brasileira disputou uma única vez a chave principal do Aberto da Austrália em 2023.

O carioca João Fonseca, de 18 anos, será o último a disputar a segunda rodada do quali à 1h desta quarta (8). João deixou a 145ª posição e subiu para a 113ª lugar no ranking mundial no domingo (4), após faturar o título do Challenger de Camberra. O segundo duelo do quali será contra Coleman Wong, de Hong Kong, atual 172º no ranking. O jovem tenista brasileiro chegou à 11ª vitória seguida na noite de segunda (5), ao derrotar na estreia do quali o argentino Federico Gomes (134º) por 2 sets a 0, com direito a pneu (6/0) no segundo set – a primeira parcial foi de 6/4.

Fresh off his @atptour Next Gen title, Joao Fonseca defeats Federico Gomez 6-4, 6-0 to reach second round of #AO2025 qualifying pic.twitter.com/GGMeyg6yB7 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 7, 2025

A notícia triste na noite de segunda (6) no quali em Melbourne foi a desistência do paulista Felipe Meligeni (150º), que se machucou durante o jogo de estreia contra o francês Clement Chidek (191º). Meligeni chegou a vencer o primeiro set por 6/4, mas perdeu a parcial seguinte por 6/1 e deixou a quadra com dores antes do terceiro e último set.