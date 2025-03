Fonseca alcança melhor ranking da carreira e mira Masters de Miami para consolidar boa fase

Considerado uma das grandes promessas da nova geração do tênis, João Fonseca vem confirmando as expectativas em torno da sua curta trajetória. Campeão do Challenger de Phoenix neste domingo, o carioca de 18 anos alcançou o seu melhor posto no ranking da ATP, obteve 20 colocações e figura na 60ª posição. Embalado pela boa campanha, ele ganha mais confiança para o seu próximo desafio: o Masters 1000 de Miami, que acontece entre os dias 19 e 30 de março.

O torneio, que conta com alguns dos principais nomes do circuito, é mais uma oportunidade para o tenista mostrar a sua evolução. Neste ano, Fonseca já levantou dois troféus: Challenger de Canberra, em janeiro, e o ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro. Após ser eliminado na segunda rodada em Indian Wells, ele espera agora apresentar uma campanha mais consistente em Miami.

“Estou feliz com a mentalidade que eu tive hoje e satisfeito com meu terceiro título de Challenger. Agora é seguir para mais e partir para Miami. Mostrei um pensamento de jogador maduro. Foi um jogo difícil, contra um adversário muito habilidoso”, afirmou Fonseca após vencer o Casaque Alexander Bublik na decisão em Phoenix.

A posição atual na lista supera o melhor momento de Fonseca na ATP. Ele chegou a ocupar o 68º posto antes de cair para 80º. A relação atualizada coloca ainda mais dois brasileiros no Top 100. Thiago Wild perdeu cinco lugares e aparece em 96º enquanto Thiago Monteiro retorna ao grupo na 99ª posição.

O fim de semana mostrou mudanças importantes no ranking. A maior delas ficou por conta de Jack Draper. Algoz de Fonseca, o britânico derrotou o dinamarquês Holger Rune na final do Masters 1000 e saiu da 14ª colocação para o sétimo lugar.

Ainda cumprindo suspensão por doping, o italiano Jannik Sinner foi beneficiado pelas quedas do alemão Alexander Zverev (segundo colocado) e do espanhol Carlos Alcaraz (terceiro da lista), para manter uma confortável vantagem na liderança do ranking.

Nesta dança das cadeiras, Novak Djokovic ganhou dois postos (agora é o quinto, atrás de Taylor Fritz). Sem conseguir chegar à decisão de Indian Wells (foi eliminado na semifinal), o russo Daniil Medvedev perdeu duas colocações e aparece em 8º, enquanto Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas completam o Top 10.

ANDREEVA ENTRA NO TOP 10 FEMININO

A jovem tenista russa de apenas 17 anos chegou pedindo passagem na lista das dez melhores da WTA e figura como a sexta no ranking. Ela saltou da 11ª posição para o sexto posto graças a uma série de 12 vitórias consecutivas.

Campeã do WTA 1000 de Dubai no mês passado ao superar a dinamarquesa Clara Tauson, ela voltou a brilhar ao conquistar, neste fim de semana, o torneio de Indian Wells desbancando a favorita Aryna Sabalenka, que segue como número um do ranking.

A polonesa Iga Swiatek, que caiu na semi no torneio americano, vem em segundo à frente de Coco Gauff, Jessica Pegula e Madison Keys fechando as cinco primeiras posições. A paulistana Beatriz Haddad Maia desceu um degrau, continua no Top 20, mas agora é a 18ª.

Confira a lista dos 10 melhores no masculino:

1º – Jannik Sinner (ITA), 11.330 pontos

2º – Alexander Zverev (ALE), 7.945

3º – Carlos Alcaraz (ESP), 6.910

4º – Taylor Fritz (EUA), 4.900

5º – Novak Djokovic (SER), 3.860

6º – Casper Ruud (NOR), 3.855

7º – Jack Draper (ING), 3.800

8º – Daniil Medvedev (RUS), 3.680

9º – Andrey Rublev (RUS), 3.440

10º – Stefanos Tsitspas (GRE), 3.405

Confira o Top 10 feminino:

1º – Aryna Sabalenka (BEL), 9.606 pontos

2º – Iga Swiatek (POL), 7.375

3º – Coco Gauff (EUA), 6.063

4º – Jessica Pegula (EUA), 5.361

5º – Madison Keys (EUA), 5.004

6º – Mirra Andreeva (RUS), 4.710

7º – Jasmine Paolini (ITA), 4.518

8º – Elena Rybakina (CAS), 4.448

9º- Qinwen Zheng (CHN), 3.985

10º – Emma Navarro (EUA), 3.859