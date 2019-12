Fone sem fio da Apple é lançado por R$ 2,2 mil

A Apple começou a vender os AirPods Pro no Brasil nesta semana por R$ 2,2 mil. Trata-se da versão mais recente dos fones de ouvido sem fio da empresa, que é a fabricante do iPhone e do iPad. O lançamento já havia sido antecipado pelo jornal O Estado de S. Paulo no início do mês.

As principais novidades da nova versão do dispositivo são o cancelamento de ruído, uma borracha de silicone para facilitar o ajuste ao ouvido e um design mais discreto. Além disso, a Apple criou o que chama de “modo ambiente”, em que os microfones podem ser acionados para permitir a entrada de som externo e evitar o isolamento total.

Disponíveis nos Estados Unidos por US$ 249 (R$ 1.010, no câmbio de ontem), os AirPods Pro foram lançados em outubro, sete meses após o anúncio da segunda geração de AirPods, vendida por aqui a R$ 1,6 mil. Ambos trazem microfones, um estojo que pode receber recarga sem fio com padrão Qi e o chip H1, criado para facilitar a conexão por Bluetooth com o iPhone, Apple Watch e Mac. Também é possível fazer a sincronização com celulares Android.

A primeira geração de AirPods foi lançada em 2016, com o iPhone 7, modelo considerado polêmico por não trazer a entrada para fones de ouvido com fio. A decisão da Apple levou à popularização do mercado de fones de ouvido sem fio e diversas outras fabricantes, como Huawei, Samsung e Xiaomi lançaram suas versões.

Segundo a consultoria GfK, as vendas desse tipo de dispositivo se multiplicaram em 23 vezes no Brasil, entre janeiro e outubro de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já a quantidade de modelos disponíveis no País saltou de três, em 2017, para 67 neste ano, também segundo a GFK.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.