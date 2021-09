‘Fomos melhores em todos os quesitos do jogo’, avalia Cuca após empate com o Palmeiras

O Atlético-MG foi melhor do que o Palmeiras no empate por 0 a 0, nesta terça-feira, 21 de setembro, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Pelo menos essa é a visão do técnico Cuca, que elogiou o desempenho o seu time, mesmo tendo um rival que fez um jogo truncado, que não permitia fluidez do Galo em campo.

Todavia, Cuca crê que o jogo de volta será mais intenso pois outro 0 a 0 leva a decisão vaga às finais da Libertadores para as penalidades máximas. Então, se espera que o Palmeiras saia mais para o jogo e deixe mais espaços que permitam o toque de bola alvinegro, sua maior força. Confira a análise do treinador atleticano nos vídeos da matéria.

Cuca elogiou o Galo e mesmo com o empate sem gols, achou quefoi o resultado foi bom-(Pedro Souza/Atlético-MG)

