‘Fominha’, Nenê se empolga com vitória do Vasco: ‘Começo da arrancada’

Nenê deu uma nova motivação ao time do Vasco. O meia fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, na noite desta sexta-feira, no estádio Augusto Bauer, na cidade catarinense, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador se empolgou com a boa atuação do clube, apesar de jogar com um a menos desde o fim do primeiro tempo.

“É um resultado muito importante. Vínhamos jogando bem, mas sofremos com gols nos minutos finais. Tivemos algumas frustrações e precisávamos que esse jogo fosse o começo da nossa arrancada. O grupo está unido, é muito qualificado e não desiste jamais. No fim, fomos premiados mesmo com um jogador a menos”, declarou o meia.

O Vasco perdeu o lateral Léo Matos nos minutos finais da primeira etapa em um lance polêmico envolvendo o VAR. Com dez, o time carioca cresceu no segundo tempo e contou com o talento de Nenê para sair com os três pontos.

O meia ainda foi o pivô de um lance curioso com o técnico Fernando Diniz. ‘Fominha’, não quis sair de campo. “O professor achou que eu estava com cãibra. Tive um princípio, mas rapidamente resolveu. Falei que estava bem e acabei continuando. No fim, conseguimos segurar o resultado e conquistamos essa vitória muito importante para o clube”, finalizou.

O resultado levou o Vasco à sétima posição, com 37 pontos, e voltou a vencer na Série B, a primeira com Fernando Diniz. O CRB, em quarto, tem um jogo a menos e 44 pontos.

