‘Fominha’, Gabigol se prova como artilheiro das decisões do Flamengo Artilheiro pede para jogar, "briga" com Rogério Ceni e e é o jogador com mais minutos em campo pelo Flamengo na temporada de 2021

Decisivo mais uma vez na conquista Carioca, ao marcar dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, Gabriel Barbosa foi eleito o craque do campeonato. Foram oito gols em oito jogos do Estadual, que marca um início de temporada impressionante do camisa 9. “Fominha”, o atacante se colocou à disposição em partidas que a comissão técnica programava o preservar e é o atleta com mais minutos em campo pelo Rubro-Negro na temporada de 2021.

São 14 jogos e 1176 minutos, segundo o site “O Gol”, de Gabigol, que é seguido por João Gomes e Matheuzinho, os únicos que também passam os mil minutos na temporada. Contudo, os dois garotos atuaram no Estadual desde o início, junto com o time Sub-20. O camisa 9 “começou” apenas na sexta rodada, contra o Boavista, em partida em que pediu para jogar ao lado dos reservas.

Quando é substituído por Rogério Ceni – aconteceu cinco vezes na temporada atual -, o camisa 9 não costuma esconder sua insatisfação. Gabi quer jogar todas e por todos minutos, mas ambos, treinador e jogador, garantem que a relação é boa. Após o Fla-Flu, Ceni rasgou elogios ao seu artilheiro decisivo.

– É garoto, consegue ser feliz, alegre, extravasar, que é o que o torcedor gosta. É um menino extrovertido, que não gosta de ser substituído. Às vezes reclama, mas no dia seguinte está tudo bem. Eu era chato como jogador, sei como é, temos que ter paciência, e depois começa tudo de novo e vai para a próxima.

Gabigol e Rogério Ceni se abraçam (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

GABI, O ARTILHEIROS DAS DECISÕES

Com os gols nas finais contra o Fluminense o Carioca “se juntou” à lista de decisões que Gabigol deixou sua marca pelo Flamengo. Foi assim na Copa Libertadores de 2019, da Recopa Sul-Americana de 2020 e das Supercopas do Brasil de 2020 e 2021, além dos vários jogos dos Brasileiros de 2019 e 2020.

Levando em consideração apenas finais e confrontos mata-matas, de Carioca, Supercopa, Recopa, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial, Gabriel Barbosa soma 30 partidas pelo Flamengo e 22 gols, uma média de 0,73 gols por jogo.

Confira mais números e feitos de Gabigol pelo Flamengo:

116 Partidas – 85 Gols / 26 Assistências

9 Títulos – Carioca (2019, 2020 e 2021), Brasileirão (2019 e 2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Libertadores (2019) e Recopa Sul-Americana (2020)

Artilheiro da Libertadores de 2019 – 9 Gols

Artilheiro do Brasileirão de 2019 – 25 Gols

Artilheiro do Carioca de 2020 – 8 Gols

Artilheiro do Flamengo no Século XXI – 85 Gols

Artilheiro do Flamengo na Libertadores – 17 Gols

Artilheiro do “Novo Maracanã” – 52 Gols (49 pelo Flamengo e 3 pelo Santos)

