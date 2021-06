‘Fominha’, Danilo aposta em série de jogos para se consolidar um dos cotados da Seleção na Copa de 2022 Em 'plenitude física', jogador de 29 anos não se omite a ser uma das cartadas do técnico Tite mesmo em confronto com o Peru, nesta quinta, no qual Tite 'rodará' equipe

A Seleção Brasileira deve ir a campo logo mais, contra o Peru repleta de mudanças. Mas a luta pela afirmação move um dos jogadores cotados para seguir entre os titulares. Depois de ter virado a página do corte por uma lesão no tornozelo esquerdo durante a Copa do Mundo de 2018, Danilo não se omite na sua batalha por retomar seu espaço.

O jogador crê que a melhor forma de se revigorar é em campo.

– Se você for ver meu histórico na Seleção brasileira, eu perdi também a Copa América de 2015 e 2016 por causa de lesão. Realmente eu já poderia ter tido uma sequência maior, com muitos jogos e desempenhando em todas as competições, mas tive esses contratempos – disse.

No entanto, o jogador de 29 anos se consolidou fisicamente.

– Nesse momento eu posso dizer que me encontro na minha plenitude física, técnica e mental da carreira, e isso reflete nas minhas atuações na Seleção e na Juventus – garantiu.

Impetuoso nas subidas ao ataque, Danilo também adiantou que não foge à responsabilidade de ser um dos “conselheiros” da Seleção.

– Isso é um papel que acontece naturalmente. Apesar de fazer 30 no próximo mês futebol, no futebol moderno essa idade é onde os jogadores se encontram em uma forma física boa e de potência muscular legal. Mas, pela minha trajetória no futebol, pelos clubes que passei e pelo que já vivi, é um papel que vem de forma natural – e apontou:

– Aceito bem esse papel e procuro contribuir de forma positiva, fazendo com que os que têm menos tempo se sintam integrados o mais rápido possível e tentando direcionar, junto com os outros atletas, a equipe para um ambiente que seja cada vez mais agradável e propício para desenvolver um futebol bacana – completou.

Com a rodagem que já adquiriu por dez anos na Seleção, o lateral diz que cabe à equipe de Tite lidar com a pressão da equipe peruana.

– Tenho certeza que eles batalharão muito para vencer. Mas os jogos têm a ver com nossa motivação, nossa forma de encarar o adversário. Nos preparar para enfrentar, o sistema, a concentração. O Peru vai jogar de forma agressiva, mas a gente tem de ficar atento – destacou.

É hora de fechar os espaços e abrir uma fresta para mais uma vitória canarinha.

